У Шольца грандіозна особиста революція, – Арестович про останні приємні заяви канцлера

Колективний Захід чітко заявив про те, що контури перемоги в України визначить Україна. Тоді як справа країн-партнерів – допомагати.

Ба більше, канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив: якщо буде потрібно – допомагатимемо десятиліттями. Мовиться не про тривалість війни, а про післявоєнне відновлення й таке інше. Про це радник голови Офісу Президента Олексій Арестович розповів у стрімі на ютуб-каналі "Фейгін LIVE", повідомляє 24 канал.

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Шольц взагалі здійснює грандіозну особисту революцію. Спостерігаю за ним, і хочеться зняти капелюха. Як тільки перевороти з людьми не відбуваються,

– відзначив Арестович.

Варто згадати, як починав німецький лідер. "Який був імідж у Шольца, що усі молилися на Меркель і шкодували, що вона пішла. Тепер усе стало на свої місця", – сказав радник глави ОП.

4 контури перемоги

Як стверджує Арестович, наразі Захід розглядає пакет з 4 умов перемоги України. Його доктринально використовують як елемент планування. Це дуже простий перелік:

повне звільнення територій України станом на 24 серпня 1991 року; видача воєнних злочинців; репарації; "ні" Путіну.

Захід дискутує і планування відбувається виходячи з цих чотирьох контурів перемоги України. Тому усе визначено, усе дуже просто,

– відзначає радник ОП.

Вищеперелічені умови окреслюють бачення перемоги, яке Україна сформулювала давно. Країни-партнери готові допомагати нам цього досягти – без зайвих запитань. "Вони на це і працюють, у них все чітко", – підкреслив Олексій Арестович.

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Яку допомогу Німеччина надасть Україні

Німеччина постачає Україні сучасне озброєння, яке є значно кращим за радянські зразки. Однак країна не володіє достатнім запасом військової техніки, яку вона вільно може передавати ЗСУ у великій кількості.

На думку головного редактора Defence Express Олега Каткова, сьогодні Україна може розраховувати не на постачання великої кількості німецької зброї, а на її високу якість. Так, ФРН взяла на себе передачу партії зенітно-ракетних комплексів IRIS-T. Ці системи ППО вже довели свою ефективність на території нашої держави.