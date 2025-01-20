З комади Трампа вже були натяки: Україна має одну перевагу, якою може зацікавити США

Дональд Трамп заявив, що планує розбудувати в США найбільшу армію у світі. Армією номер один у світі наразі точно є українська, і цим можна зацікавити 47 президента США.

Політолог Ігор Рейтерович висловив 24 Каналу думку, що сигнали на цю тему вже були від команди Трампа.

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Європейська безпека

Рейтерович розповів, що команда Трампа казала, мовляв Україна та європейські країни повинні взяти на себе велику частину зобов'язань щодо безпеки в Європі, але під контролем і під керівництвом США. Тобто, логіка Трампа така, що США готові бути лідером.

Європа ж має не підкорюватись, бо все ж мовиться про партнерські стосунки, але США визначатимуть імперативи, наративи тощо. Це наша перевага, і ми нею повинні користуватися та не боятись говорити. Плюс у тому, що до багатьох європейських країн це вже дійшло,

– зазначив політолог.

Перспективи України – вигода для Трампа

За його словами, Європа все прекрасно розуміє. Коли в Німеччині проводять опитування, й виявляється, що тільки 20% населення готове брати в руки зброю та битися проти нападу на свою країну з боку тієї ж Росії, то це показник, так само як і звільнення військових із Бундесверу.

"Є країни, які демонструють зворотню тенденцію, як-от Фінляндія, Швеція, країни Балтії, Польща. Однак у цілому по всіх європейських країнах готовність воювати невисока. Тільки спільними зусиллями разом із українською армією, яка має успішний досвід протидії російській, можна вибудувати нормальну систему", – зауважив Рейтерович.

Він додав, що тоді в безпеці будуть усі, хто перебуває в Європі. Україна як частина Європа та майбутня частина Євросоюзу, посяде в цьому чільне місце. Тут для нас відкриваються перспективи. Це ВПК, це переозброєння української армії американською зброєю, підтримка від США.

Це дасть можливість Трампу й заробити для США, продавши більше зброї не тільки України, а й багатьом іншим країнам, а також зменшити американську присутність у Європі, що буде виконанням його передвиборчих обіцянок, тож тут простір для нашого маневру відкривається непоганий, але треба їх правильно подати,

– наголосив політолог.