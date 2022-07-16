Сіярто такого не казав, – аналітик про заяву Угорщини щодо Закарпаття на випадок бойових дій

Угорщина по своєму готується до того, що бойові дії можуть наблизитись до Закарпаття, із яким межує країна. Сіярто також заявляв, що там підготували сценарії надзвичайних ситуацій війни.

Політолог та аналітик з угорського питання на Закарпатті Дмитро Тужанський наголосив, що дуже важливо уточнити докладний переклад того, що сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Про це він розповів 24 каналу.

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Як він наголосив, в українському інфопросторі з'явився переклад про те, що Сіярто сказав, що угорські війська можуть перетнути кордон. Очевидно, можна було б подумати про українсько-угорський кордон.

Мушу сказати, він цих слів не казав,

– запевнив Тужанський.

Як він пояснив, Сіярто і справді говорив про кордон у контексті захисту угорців в Україні. Про те, що угорські війська можуть перетнути український кордон – не мовилося.

"Однак його фраза звучала так, що у них є кілька сценаріїв, щоб захистити українських угорців. І саме з цим пов'язане відведення угорських військ на кордоні", – пояснив аналітик.

Це важливо розуміти, оскільки російські пропагандисти уже цим маніпулюють.

Що конкретно сказав Сіярто

Як мовиться у тамтешньому виданні Index, Сіярто зазначив, що Угорщина, "як і будь-яка інша країна, по сусідству з якою триває війна, повинна бути готова захищатися, якщо це необхідно".

І додав, що у країні також підготували сценарії надзвичайних ситуацій війни. Частково це стосується відведення угорських військових з охорони кордону.

За словами Петера Сійярто, саме в інтересах Угорщини якнайшвидше встановити мир сході його країни, тому що тоді "зможуть уникнути небезпечних сценаріїв" та захистити 150 000 угорців, які живуть на Закарпатті.

"Якщо фронт, може дійти до західної частини України, то в нашому випадку це становить набагато більший ризик для безпеки, ніж раніше", – додав Сіярто.

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