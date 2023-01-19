Путіна кинули, – політолог про несподівану заяву Вучича щодо Криму і Донбасу

Президент Сербії Александар Вучич несподівано засудив вторгнення Росії на територію України. Серби ніколи б не ухвалили рішення, яке ще не підтримали західні еліти.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог Микола Давидюк. На його думку, Олександр Вучич ніколи б не прийняв рішення приєднатися до проукраїнського блоку, якби західними елітами не було прийняте рішення добити Владіміра Путіна.

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"Серби завжди встрибують в останній вагон, який вже відомо, куди чітко їде. І вони знають, що поїзд "Війна Росії проти України" їде в сторону програшу Росії", – впевнений політолог.

За словами Давидюка, оскільки рішення західних країн в питанні російсько-української війни вже прийнято, серби сказали: "Супер, ми визначилися, стрибаємо в останній вагон. Ми за Україну".

Політолог вважає, що Україна не втрачала зв’язок із Сербією, не дивлячись на підтримку останньою Росії.

Сербія підтримувала Росію завжди, продавали таємно зброю, ще багато чого робили. Україна не втрачала з ними зв’язок. Ми розуміли, що це не справедливо, але намагалися співпрацювати,

– нагадав Давидюк.

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Вирішили повалити фашистський режим

На думку політолога, президент Сербії Вучич значно хитріший за прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Він не діяв би без остаточної домовленості західних еліт.

"За великим рахунком, умовна "Тегеранська конференція" західного світу проти Росії відбулася. Рішення повалити фашистський режим прийнято. І Вучич це розуміючи, став на сторону України", – пояснив Давидюк.

Друзі відвернулися від Путіна

Політолог розповів, що від Росії почали відвертатися всі головні друзі. Зокрема, у Казахстані заявили, що розпочнуть виселення російських "уклоністів". У Китаї також висловився про те, що не знали про майбутню війну і готові підтримувати Україну.

Туреччина зайняла дикий нейтралітет. Реджеп Ердоган закликає не до того, що "Путін, добивай їх і забирай все собі", а вмовляє врегулювати. Він не каже українцям здаватися – байрактари йдуть і йдуть до України,

– зазначив Давидюк.

При цьому, за словами політолога, Босфорський пролив Ердоган так і не відкрив для російських кораблів, а московський капітал все одно продовжує йти до Туреччини. Крім того, росіяни самі "кинули" ще одного свого партнера – Вірменію.

"Тому найбільші друзі Путіна покинули. Західні країни вже прийняли рішення демонтувати режим і ставити Путіна на коліна. Тому країни типу Сербії й приєдналися", – підсумував політолог.

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