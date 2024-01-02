Ймовірність повторного наступу росіян на Чернігівщину: що насправді сказав Чаус

В'ячеслав Чаус 2 січня прокоментував ймовірність повторного наступу росіян на Чернігівщину. Заяву очільника Чернігівської ОВА у мережі почали "розносити" як щось сенсаційне й тривожне. Що ж насправді сказав Чаус – розбираємося далі.

Відповідаючи на запитання журналістки про загрозу повторного вторгнення на територію Чернігівської області, Чаус емоційно відреагував: "от як відповісти на це запитання".

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От дивіться: зараз вам сказати "вбачаю", скажете, що Чаус сіє паніку, і каже, що буде другий наступ, а його там нема. Скажеш "не вбачаю", а вони підуть,

– наголосив голова Чернігівської ОВА.

Що насправді сказав Чаус

Він зауважив, що вже відповідав на це запитання – у 2022 та 2023 роках. За словами Чауса, Росія сьогодні здатна дуже швидко – упродовж тижня – трьох – сформувати контингент, достатній для повторного наступу на Чернігівщину.

Водночас, чи ворог зробить це, залежить й від того, як область працюватиме, зокрема, над укріпленням, фортифікацією. Окупанти бачать, як триває робота. Фортифікація 2023 року – це зовсім інший рівень, аніж був у 2022 році. Чим більше над цим працюватимуть, тим менша загроза.

Реальна заява Чауса: дивіться відео

Ось, що насправді сказав голова Чернігівської ОВА. Тим часом у мережі його слова поширювали мало не з панікою, що наступ почнеться "за декілька тижнів".

Щоб уникнути панічних настроїв там, де не треба, українцям рекомендують завжди шукати першоджерело інформації.