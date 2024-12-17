Ексочільник МЗС України відповів, чи справді Трамп має прогрес у досягненні миру в Україні

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що вже досяг "невеликого прогресу" для припинення російсько-української війни. Втім, насправді ж, жодних результатів наразі непомітно.

Таку думку 24 Каналу висловив міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко, зазначивши, що Україні необхідні безпекові гарантії, які гарантуватимуть безпеку після завершення гарячої фази війни.

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"Чесно кажучи, не бачу прогресу. Очевидно, що ми не знаємо всіх деталей. Ці речі не можуть публічно обговорюватися. Якщо говорити про якийсь прогрес, маємо ставити питання не про поки що теоретичну місію Збройних Сил Франції, Німеччини чи Великої Британії в Україні, а про практичну тему", – пояснив Огризко.

Чому Україні необхідні безпекові гарантії

Зі слів ексглави МЗС, насамперед потрібно зосередитися на безпекових гарантіях для України. Без них все інше – розмови про майбутнє, яке може ніколи не наступити.

Якщо у нас немає чітких гарантій, що після завершення гарячої фази війни Україна буде в безпеці, то все те, що сьогодні обговорюється, не має під собою теоретичного підґрунтя,

– додав він.

З іншого боку, виникає питання – як змусити диктатора Владіміра Путіна зупинити агресивну війну. Натепер відповіді немає, ніхто не зазначає, як цього можна досягти. Хоча, вірніше сказати, що лунають натяки на кшталт "це може зробити Україна коштом своїх територій, поступок, відмови від членства в НАТО" тощо.

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Однак, такі заяви є абсолютним абсурдом. Демократичний світ не може піти на такий крок, оскільки це стане запрошенням Путіну бити вже по них. У цьому контексті дивними також виглядають плани команди Трампа про можливе поступове зняття економічних санкцій з Росії.

Зачекайте, а Росія вже розрахувалася за скоєні злочини? Відшкодувала Україні сотні мільярдів доларів за те, що зробила з нашою економікою? Розрахувалася за десятки тисяч вбитих українських громадян і понесла справедливу кару? Ні, цього всього немає,

– наголосив Володимир Огризко.

Тому союзники України можуть говорити про що завгодно, але ексочільник МЗС поки не бачить жодних безпекових гарантій для України у розмовах партнерів.