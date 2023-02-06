Це ганебний виступ, – Піонтковський розніс слова експрем'єра Ізраїлю

Експрем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет зізнався, що у березні 2022 року мав розмову з Владіміром Путіним. Він нібито домовився з російський диктатором про те, що той не буде вбивати українського президента Володимира Зеленського. Він також заявив, що намагався бути посередником між Україною та Росією.

Власну думку 24 Каналу щодо цих заяв висловив російський опозиційний політик та публіцист Андрій Піонтковський. Він наголосив, що Беннет за випадкових обставин займав таку посаду через боротьбу з чинний прем'єром Беньяміна Нетаньяху

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За його словами, це абсолютно ганебний виступ, якийсь дитячий садок.

Він (Нафталі Беннет – 24 Канал) розповідає в основному, який він "великий", як він говорив з Путіним, Джонсоном, Байденом, Зеленським та Макроном. Він каже, що нібито вигадав "великий план", щоб вийти з війни, і нібито все було близько до домовленостей, але "точки дотику" були про гарантії безпеки,

– сказав Піонтковський.

Як зауважив публіцист, Україна наполягла на членстві в НАТО, тому він мав "геніальну ідею" – щоб все було, як в Ізраїлі – Україна створила власну армію і була без НАТО.

"Це людина, яка абсолютно "не в темі", він ніколи не займався зовнішньою політикою. Ну Путіна він, звісно, "розводив", – вважає Піонтковський.

Він зазначив, що Нафталі Беннета був прем'єром Ізраїлю лише кілька місяців, але "увійде в історію, як мудак".

На його думку, російська пропаганда з ним помилилася – основний мотив Беннет був не про Захід, а зовсім інший – він казав, що вони "були близькі до рішення", але потім сталася Буча та Ірпінь.

Це більше схоже до правди, адже про якісь поступки українська сторона була готова говорити, але після Бучі та Ірпеня ніяких розмов з росіянами бути не може. Ця позиція зберігається на сьогодні,

– пояснив Піонтковський.

Він наголосив, що заяви Беннета – це маленький епізод, який не несе жодного важливого значення і це “не кидає тінь” на західних союзників України.

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Піонтковський пригадав, що в червні до України приїздили європейські лідери – Маріо Драгі, Еммануель Макрон та Олаф Шольц, які пропонували приблизно те ж, що і Нафталі Беннет, – про переговори та припинення вогню. А 5 листопада з чимось схожим приїздив до Києва Джейк Салліван.

Коротко про розмову Беннета з Путіним