Заяви Лукашенка не мають політичної ваги, – Жданов про визнання Криму російським

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Крим російський. Він навіть хоче відвідати окупований півострів.

Проте стосовно Лукашенка не варто робити кардинальних висновків. Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

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"Річ у тому, що він грає свою політичну гру. Заяви Лукашенка не мають такої політичної ваги, якби він був справжнім президентом і відповідав би своїй посаді. Він грає між Росією та Україною. Лукашенко чітко розуміє, що товарообіг між країнами дуже великий. Економіка Білорусі залежить від цього", – зазначив військовий експерт.

Тому я думаю, що це суто політичні заяви й вони можуть лунати. Це стосується і того, що Білорусь може виступати на боці Росії, якщо почнеться війна, і того, що Крим російський,

– додав він.

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