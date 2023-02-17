Лукашенко наобіцяв Путіну все: тепер диктатор подає сигнали світу, що живий

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко вкотре зробив цинічні заяви про війну в Україні. Він розуміє, що російський диктатор Владімір Путін буде ставити йому питання, чому він не виконав своїх обіцянок.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, життя Лукашенка "висить на волосині", тому цими заявами він показував пресі, що живий.

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Лукашенко боїться питань Путіна

Нещодавно Лукашенко заявив: "Я готовий разом із росіянами воювати з території Білорусі лише тільки в одному поки що випадку: якщо звідти хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей". Крім того він заперечив, що йде повномасштабна війна, сказавши, що нібито "Україна сама спровокувала".

Шейтельман переконаний, що такі заяви нелегітимний президент Білорусі зробив, бо розуміє: Путін буде ставити запитання щодо його обіцянок. Політтехнолог зазначив, що Лукашенко дуже багато наобіцяв російському диктатору, чого не збирається виконувати.

Він обіцяв просто все: що його армія піде брати Львів, його танки будуть йти. Але він нічого не виконує і не збирається виконувати. Він з’їздить до Путіна, потім йому доведеться готуватися до секретних переговорів з ЄС. Буде вже протилежний сценарій,

– вважає він.

Михайло Шейтельман підкреслив, що зазвичай Лукашенко намагається робити універсальні заяви, щоб пояснювати Путіну по-одному, а країнам Заходу – зовсім іншими словами.

Політтехнолог пригадав, що у розмові з генеральним секретарем ОДКБ Імангалі Тасмагамбетовим білоруський диктатор сказав, що організація "повинна визначитись, бо стояти осторонь цієї війни не можна".

"Але він не сказав, як визначитись. Путін запитає, а він йому скаже: "Визначитись, що вони з Росією". А на таємних переговорах із Заходом він відповість: "Визначитись, що проти війни, проти Росії", – зауважив Шейтельман.

Шейтельман про цинічні заяви Лукашенка: дивіться відео

Білоруський диктатор міг померти в Абхазії

Заяви Лукашенка Шейтельман назвав "шоу на три години". На його думку, слова самопроголошеного президента Білорусі мали подвійне значення.

Перше. Лукашенко готує тези, які пред’явить сьогодні, 17 лютого, під час зустрічі з Путіним у підмосковній резиденції Ново-Огарьово.

Друге. Нелегітимний глава Білорусі намагався показати, що він все-таки живий. За інформацією Шейтельмана, після візиту Лукашенка до Сочі його вивезли в окуповану Росією Абхазію.

Його вивезли в Абхазію, навряд чи добровільно. Навіть на сайті президента Білорусі не було інформації про те, що він приїхав з візитом в Абхазію. До того ж Білорусь не визнає Абхазію. Він міг там зникнути,

– розповів політтехнолог.

Як говорить Шейтельман, тоді Лукашенка врятував покійний міністр закордонних справ Білорусі Владімір Макей. Міністр скликав послів західних країн, які ще лишилися у державі, на зустріч з диктатором.

"Лукашенко не прийшов. А посли західних країн знають, що він не запізнюється. Вони чекали кілька годин, Макей просив не розходитись. За цей час Лукашенка доставили на літаку у Мінськ. Бо вони повинні були показати, що він живий", – сказав він.

Політтехнолог додав: не знає, що відбувалось в Абхазії, але Лукашенко вирішив "засвітитися" у західній пресі та переконатися, що з ним в Росії нічого не станеться.

"Після вбивства Макея, я думаю, він розуміє, що його життя висить на волосині", – зазначив він.

Цинічні заяви Лукашенка: основне