Діє за наказом Путіна, – Яковенко припустив, чи нападе Лукашенко на якусь країну НАТО

Білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко заявив, що "якщо Литва та Польща щось зроблять, то Білорусь піде на Сувальський коридор". Напад на країни НАТО – це самогубство для Владіміра Путіна та Лукашенка, однак така ймовірність є.

Самопроголошений білоруський президент діє за наказом Путіна. Це 24 Каналу зауважив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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"Коли мовиться про заяви Лукашенка, то зрозуміло, що за цим висловлюванням, як правило, стоїть Путін, особливо коли мовиться про зовнішню політику, відносини з Польщею, країнами Балтії", – підкреслив опозиціонер.

Ймовірність нападу на країни НАТО

Ігор Яковенко зазначив, що рішення напасти на одну з країн НАТО стане самогубством для диктаторів. Зокрема, через те, що триває війна проти України, на яку у Росії йде чимала кількість ресурсів.

Можна дати якусь кількість відсотків, що ймовірність нападу на якусь з європейських країн, крім України, велика. Оскільки Путін не може припинити війну, а перемогти Україну він не в змозі, то можливий сценарій зі спробою заморозити фронт в Україні та здійснити якусь агресію на європейську країну,

– припустив він.

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