Діє за наказом Путіна, – Яковенко припустив, чи нападе Лукашенко на якусь країну НАТО
Білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко заявив, що "якщо Литва та Польща щось зроблять, то Білорусь піде на Сувальський коридор". Напад на країни НАТО – це самогубство для Владіміра Путіна та Лукашенка, однак така ймовірність є.
Самопроголошений білоруський президент діє за наказом Путіна. Це 24 Каналу зауважив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.
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"Коли мовиться про заяви Лукашенка, то зрозуміло, що за цим висловлюванням, як правило, стоїть Путін, особливо коли мовиться про зовнішню політику, відносини з Польщею, країнами Балтії", – підкреслив опозиціонер.
Ймовірність нападу на країни НАТО
Ігор Яковенко зазначив, що рішення напасти на одну з країн НАТО стане самогубством для диктаторів. Зокрема, через те, що триває війна проти України, на яку у Росії йде чимала кількість ресурсів.
Можна дати якусь кількість відсотків, що ймовірність нападу на якусь з європейських країн, крім України, велика. Оскільки Путін не може припинити війну, а перемогти Україну він не в змозі, то можливий сценарій зі спробою заморозити фронт в Україні та здійснити якусь агресію на європейську країну,
– припустив він.
Александр Лукашенко: останні новини
- Теракт у "Крокус Сіті Холі" під Москвою стався 22 березня. А вже через кілька днів Алєксандр Лукашенко заявив, що стрільці спочатку хотіли втекти до Білорусі, а не до України. Заява білоруського диктатора прямо підриває наратив Кремля, який стосується буцімто причетності України до стрілянини.
- Аналітики ISW наголошують, що в Лукашенка дуже мало очевидних стимулів брехати про факти нападу. Водночас припущення, що стрільці їхали до Білорусі, ймовірно, щоб сховатися там від російських правоохоронців, може мати згубні політичні наслідки для нього та його режиму. Адже це мало б викликати питання, чому стрільці думали, що у Білорусі їм буде безпечніше і хто, на їхню думку, міг би їх прийняти у країні.
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на так зване партнерство між Путіним та Лукашенком. Його він назвав дипломатичною окупацією Білорусі, а також заявив про втрату нею суверенітету.