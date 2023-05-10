Є один сигнал, – військовий експерт припустив, чи може Пригожин піти на Кремль

Євгєній Пригожин продовжує істерити через нестачу снарядів у районі Бахмуту. Очільник ПВК "Вагнера" критикує російське військово-політичне керівництво і погрожує залишити Бахмут. Складається враження, що Пригожин готує ледь не революцію.

Якщо припустити, що за ним стоять дійсно впливові люди, його можуть використати й для такої мети. Про це 24 Каналу військовий експерт Юрій Федоров.

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Чого намагається досягти Пригожин

Сам по собі Пригожин не являє собою нічого. В нього є лише банда найманців, ядро якої складає декілька тисяч осіб. Про зеків, яких час від часу набирають, не йдеться.

Федоров зауважив: є один сигнал, який демонструє що подібне може готуватися. Йдеться про вчорашню заяву Пригожина про "дідуся, який може виявитися му****м". Це – прямий випад на адресу Владіміра Путіна.

Якщо найближчим часом Пригожина не заарештують або ліквідують, він може звернутися із закликом (піти на Кремль – 24 Канал). Проте у разі його наказу найманцям залишити Бахмут, дорога до Кремля буде доволі непростою,

– переконаний Юрій Федоров.

Їх, найімовірніше, зупинять. На думку військового експерта, такий варіант є малоймовірним, але виключати його не можна. Втім, як і все, що може відбуватися у Росії.

Як зауважує майор запасу ЗСУ Романа Світана, Пригожин, звісно, може виступити із закликом "піти на Кремль". Росіяни його, можливо, і підтримають, а ось російська армія – навіть не почує.

Сильно розпіарена особистість. ОПГ "Пригожина" – це приблизно 1% всієї російської армії. Це люди, які рік тому вийшли з Попасної й пройшли 30 кілометрів у бік Бахмута,

– наголосив військовий експерт.

Натомість російська армія зайшла на Київ і вийшла з нього, зайшла в Ізюм і вийшла з нього, зайшла на правий берег Херсона і вийшла з нього. Тисячі людей, 1000-кілометровий фронт, десятки тисяч рухів здійснено.

"А ОПГ Пригожина рухається з Попасної на Бахмут. Рік. 30 кілометрів. Дій – 0,00010, а медійна складова – ледь не 99%. Але вона – для внутрішнього споживача – російського народу. Натомість російська армія цього не бачить, лінійні частини – в сотні разів більші", – пояснив полковник запасу ЗСУ.

За словами військового експерта, усі заяви Пригожина спрямовані на те, щоб його вигнали з Бахмута. Це єдиний шанс, який дозволить врятувати кістяк ПВК "Вагнера".

"Він договориться до такого, що його зі стусаном відправлять з України кудись в Африку. Саме це йому й треба. Я думаю, він посилюватиме риторику, доводячи до розриву", – підсумував Світан.

Федоров та Світан про те, чи може Пригожин піти на Кремль: дивіться відео

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