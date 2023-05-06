Поведінка Пригожина неприпустима: хто зацікавлений в існуванні ватажка ПВК "Вагнер"
Власник ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин неодноразово записував звернення, де лаяв військове керівництво Росії. Зазвичай у країні-агресорці за таке "прибирають", однак ФСБ зацікавлена в існуванні ватажка вагнерівців.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський опозиційний політичний діяч і правозахисник Марк Фейгін. За його словами, ФСБ вигідно, щоб міноборони та генштабу не було.
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"Загалом така поведінка щодо військового керівництва не припустима. Означає, що це комусь потрібно. Іншого джерела, крім ФСБ, я не бачу. Керівництво ФСБ зацікавлене, щоб існував такий Пригожин, а міноборони та генштабу не було", – вважає він.
Пригожин має зв’язок із Путіним
Фейгін пригадав, як Пригожин хизувався, що серед його найманців був син речника Кремля Дмітрія Пєскова Нікалай. Насправді у цей час Пєсков-молодший безтурботно їздив на своєму дорогому авто.
Як мінімум, у нього контакт із Пєсковим. Він та його синок коментували ці заяви. Отже, є якийсь рух навколо Путіна. Наприклад, у документах Пентагону є інформація, що нібито була зустріч у Путіна, де він намагався помирити Пригожина з Шойгу,
– зауважив правозахисник.
Опозиційний політик переконаний, що якщо ця інформація правдива, то Пригожин точно має зв’язок із Путіним і його найближчим оточенням. Він додав, що раніше прогнозував, що Кремль "прибере" Пригожина, але цього так і не відбулось.
Фейгін про заяви Пригожина: дивіться відео
Останні заяви Пригожина
- Очільник ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин вкотре облаяв російське міноборони та генштаб. Він зняв відео на фоні кількох десятків ліквідованих найманців, яких знищили ЗСУ в боях за Бахмут.
- За словами Пригожина, у його найманців снарядний голод на рівні 70%. Він нив, що його найманці помирають за те, щоб російські чиновники "жирували у своїх кабінетах з червоним деревом".
- Крім того, 5 травня Пригожин заявив, що 10 травня він нібито виведе вагнерівців з Бахмута через "боєприпасний голод". Експерти, аналітики та західні ЗМІ раніше закликали не вірити Пригожину.