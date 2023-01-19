Мутація Путіна, – Цимбалюк припустив, чому глава Кремля живе минулими перемогами

Владімір Путін продовжує гнути свою пропагандистську лінію. Глава Кремля часто згадує минуле і намагається накласти його на теперішню війну.

Про це 24 Каналу розповів журналіст Роман Цимбалюк. Путін вважає цю війну вітчизняною, зауважив журналіст.

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Свого часу прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що в Україні продовжить страждати мирне населення, цим він фактично визнав Росію терористкою. Згодом свої слова він заперечив.

Цю заяву Пєскова Цимбалюк називав чи не єдиною правдивою. Навіть звичайні росіяни вважають, що хоч вони, можливо, і роблять щось погане, але потрібно йти до кінця.

Путін говорить про минуле

Напередодні, під час виступу від Путіна очікували "розгромних заяв", однак він несподівано заговорив про блокаду Леніграда.

Як на мене, це називається мутація, мутація Владіміра Путіна,

– зауважив Цимбалюк.

Журналіст припускає, що покоління росіян, яке народилися за Путіна і вмирає при ньому, вважає, що він і концтабори звільняв, і під його керівництвом проводилася воєнна кампанія 1945 року.

За словами журналіста, в Росії історію Другої світової війни навмисне "підтягують" до війни, яку вони ведуть зараз.

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Цимбалюк згадав, як Путін їздив до Башкортостану. Там він розказував, що не буряти, а башкіри дуже гарні воїни. Тоді Путін згадав 1812 рік, 1941 рік і сучасність.

Як в російській історії це записано – Перша вітчизняна війна, Друга вітчизняна, і, мовляв, зараз теж вітчизняна війна,

– додав журналіст.

Він зауважив, Путін говорить зараз про вітчизняну війну в ситуації, коли проти нього фактично увесь світ. Нещодавно навіть президент Сербії Александр Вучич сказав, що Крим – це Україна. Хоча, здавалося б, Сербія в дуже гарних стосунках із Росією.

За словами Цимбалюка, в Росії, напевно, в когось працювало критичне мислення і вони вирішили, що оголошувати війну всьому світу не доречно. Тому досі називають її "спеціальною військовою операцією".

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