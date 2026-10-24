Хоче не лише 4 області і Крим: ISW проаналізував "історичний" виступ Путіна

Останні заяви Володимира Путіна свідчать про те, що територіальні претензії Росії не обмежуються Донбасом. Кремль націлився потенційно на всю територію України.

Такий висновок зробив Інститту вивчення війни.

Які території хоче загарбати Кремль?

22 жовтня Путін заявив, що окупована територія України є "землею історичної Росії". Окрім того, він стверджував, що, згідно з "останніми генетичними дослідженнями", росіяни й українці є "одним народом".

Аналітики пояснюють, що під описом "історичної Росії" диктатор має на увазі вигадану концепцію "Новоросії". До цієї умовної зони Москва зараховує не лише анексований Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а й Харківщину, Дніпропетровщину, Миколаївщину та Одещину.

Посилаючись на історичні претензії Росії, глава Кремля фактично вимагає від України відмовитися від територій, які контролюють ЗСУ: 20,5% Донецької області, 24,5% Запорізької області, зокрема міста Запоріжжя, де до повномасштабної війни мешкало понад 700 тисяч людей, а також 30% Херсонської області.

Останні заяви Путіна прямо свідчать, що вимоги Росії виходять далеко за межі українського "поясу фортець" і Донецької області та можуть охоплювати всю територію України.

Диктатор наголосив, що Росія має намір досягти всіх цілей війни, серед яких – вимога повної капітуляції України.

Отже, Кремль готовий вести переговори з Україною лише для того, щоб домогтися капітуляції Києва, а не для пошуку компромісу й укладення мирної угоди.