Шукає винних, – політолог розібрав заяви Кадирова

Рамзан Кадиров фактично звинуватив Росію та Владіміра Путіна у війні проти України та почав підігравати Ілону Маску, "жартуючи". Голові Чечні важливо знайти винних, крім того, він поводиться як підліток.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олексій Кошель, зауваживши, що Кадиров не мав освіти та є новачком у політиці. Він шаленіє, коли його возвеличують, але сам не має ніяких навичок управління країною.

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Заяви Кадирова

Кадиров заявив, що очільник Слідчого комітету Росії Алєксандр Бастрикін та міністр внутрішніх справ Владімір Колокольцев є не на своїх місцях, винні в нападах на мігрантів, а також у тому, що Росія втрачає Україну та Грузію як дружніх держав, виконуючи накази Путіна.

Політолог пояснив, що Кадиров у Чечні не є просто президентом, а людиною, яка уособлює владу. Йому подобається формат, коли його возвеличують. Він шаленіє від медалей і орденів, якими обвішує свого сина.

Вранці 4 грудня дрон атакував його полк спецназу в Грозному (Чечня).

Тому цілком природно, що після прильоту йому потрібно шукати винних та тикати на них пальцем,

– наголосив Кошель.

Крім того, Кадиров заявив, що йому імпонує стиль життя Маска і що він пожартував, що той подарував йому кібертрак Tesla.

За словами політолога, це дуже дивні жарти, які притаманні не лише Кадирову, а й молодим політикам, які "вриваються" у серйозну політику.

Кадиров поводится як підліток. Він не встиг здобути освіту, бо працював керівником охорони свого батька Ахмата Кадирова. Він заочно закінчив якийсь навчальний закладу. Кадиров не набув досвіду менеджменту та управлінського досвіду,

– розповів Кошель.

Саме тому таким політикам, як Кадиров, потрібно "прив'язатись" до когось більшого, відомого, щоб з ним асоціюватись. Це він і зробив з Маском, який, ймовірно, навіть не знає, хто такий Кадиров.

Політолог додав, що від Чечні слід очікувати дуже сильний сепаратистський рух і після смерті чи поразки Путіна Чечня стане першим регіоном-кандидатом на вихід з Росії. Республіка ж поки що ж цього не робить, адже отримує від країни-агресорки великі гроші.