Заяви про наступ росіян на Півдні – лише психологічна операція, – Хлань

росіяни нібито отримали наказ бути готовими до наступу на Півдні 5 та 6 серпня, тому вони почали підсилюватися на цьому напрямку. Проте активних дій поки немає, а місцева влада вважає, що це лише психологічна операція росії.

Про це 24 каналу розповів радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань. На заяви окупантів щодо "наступу на Півдні" він відповів, що це інформаційна операція ворога, адже російські військові деморалізовані.

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Він наголосив, що вже спостерігалося дезертирство серед окупантів.

"Зараз надходять повідомлення, що російські підрозділи посилили кадирівським спецназом, який працює як "загратотряди", тобто розстрілює тих, хто намагається дезертирувати чи втекти з лінії фронту", – зауважив Хлань.

Він каже, що окупанти навіть коли роблять ротацію, то бурятів просто ізолюють біля Генічеська, щоб не дати їм можливості втекти.

Тому для підняття бойового духу росіян, була ця інформаційна операція, вони постягували шалену кількість озброєння. Але, як ми бачимо, всі їх намагання підтягнути зброю закінчуються вибухами,

– заявив Хлань.

Радник голови Херсонської ОВА зазначив, що окупанти продовжують ремонтувати Антонівський міст на Херсонщині, але вони цього не зможуть зробити.

За його словами, зранку детонують боєприпаси окупантів в Новій Каховці, там були прильоти від артилерії ЗСУ. Росіяни робити в місті "перевалочну базу", щоб поступово перекидати через Дніпро ближче до лінії фронту.

Також ЗСУ знищили за минулу добу 4 системи С-300, якими окупанти обстрілюють Миколаїв.

ЗСУ послідовно наближають деокупацію Херсонщини. І що б не говорили окупанти про якісь там їхні наступи на Півдні - це не більше, ніж психологічна операція,

– вважає Хлань.

Він наголосив, що в окупантів ні сил, ні можливості для цього немає.

"А все, що вони перекидають, наші ЗСУ влучно знищують біля передової та в тилу. Тому на Півдні ми на сьогодні маємо абсолютну вогневу та тактичну переваги, а наші ЗСУ на висоті", – підсумував радник.

Хлань оцінив можливість наступу окупантів на Півдні: відео



До слова, війська загарбника вже перекинули на північ Херсонщини додаткові підрозділи. Військовий експерт Олександр Мусієнко припустив, що росіяни дійсно готуються оборонятися.

Він вважає, що розрахунок росіян полягає в наступному: вони хочуть відбивати контрнаступальні дії українських сил наскільки це можливо.