Заяви російської сторони є лише їхніми запитами, – ОП про переговори з окупантами
18 березня 2022 , 19:03Читать новость на русском
Джерело:Михайло Подоляк у твітері
Переговори між Україною та Росією тривають. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, заяви російської сторони є лише їхніми запитами.
Подоляк описав так званий статус щодо переговорів. Він розповів, що мають на меті заяви Росії.
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Заяви російської сторони – це лише їхні запити. Усі заяви мають на меті, серед іншого, спровокувати напругу в медіа,
– сказав Подоляк.
Він твердо наголосив, що позиції України незмінні: припинення вогню, виведення військ та жорсткі гарантії безпеки з конкретними формулами.
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