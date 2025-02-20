Хвилюють виключно власні інтереси, – Коваленко пояснив логіку тривожних заяв Трампа

Останніми днями Дональд Трамп продукує все більш тривожні для України заяви. У ЦПД вважають, що в інтересах США просто завершити війну – і неважливо, як це станеться.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

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Що Коваленко думає про заяви Трампа

Андрій Коваленко зауважує, що логіка Дональда Трампа полягає у тому, аби швидко, будь-яким чином, завершити війну. Те, що він пообіцяв своїм виборцям, те, що він робить.

Ми маємо розуміти, що США, як і будь-яку країну в світі, хвилюють виключно власні інтереси в даній ситуації. Україну хвилюють власні інтереси. США хвилюють власні інтереси. Європу, Євросоюз хвилюють їхні інтереси. Тому в інтересах США просто завершити війну,

– наголошує Коваленко.

Яким чином це станеться, які будуть поступки і так далі, США особливо не цікавить, зауважує глава ЦПД. За його словами, команду Трампа цікавить формула, щоб пришвидшити цей процес. А Україна відстоює власні інтереси, тобто гарантії безпеки.

Зауважимо, Трамп звинувачує Зеленського у затягуванні війни з Росією для фінансової вигоди, називаючи його "диктатором без виборів". The Times пише, що президент США та його оточення вважають, що Україна є причиною всіх проблем.