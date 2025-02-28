Спроба пограти в хорошого поліцейського: Трамп перевіряє Росію на слабкість

Різними неоднозначними заявами щодо війни в Україні Дональд Трамп намагається впливати не на нашу державу. Американський президент хоче зіграти "хорошого поліцейського", щоб показати Росії, що США можуть знайти компроміс.

Таку думку 24 Каналу озвучив голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. За його словами, своєю риторикою Трамп намагається створити для росіян ефект, що у них є "унікальний момент для угоди".

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Не спроба змусити Україну

Ярослав Божко зазначив, що зараз США приділяють багато уваги тому, щоб переконати Росію. Тому маніпуляції Трампа будуть спрямовані проти України, для того, щоб показати Росії, що з новою адміністрацією президента Штатів "можна домовитись".

Це спроба зіграти у хорошого поліцейського. Росія обережно ставиться. Ці всі заяви, які робляться на наш бік – це значною мірою не спроба змусити нас до чогось. Це спроба продемонструвати Кремлю, що США готові знайти якусь компромісну формулу, що Москві треба бути менш впертою та приставати на формулу, яку пропонують Штати,

– припустив він.

Однак у Росії немає великого бажання погоджуватись на умови Трампа та підписувати якусь мирну угоду. Адже Владімір Путін поки нікуди не поспішає.

Нагадаємо, як пише BFMTV, адміністрація Дональда Трампа хотіла скасувати візит Володимира Зеленського до Вашингтона. Однак президент Франції Еммануель Макрон переконав американського лідера зустрітися з українським колегою.