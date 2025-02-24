Путін сам не до кінця розуміє, що робить Трамп щодо війни в Україні

Президент США Дональд Трамп робить величезну кількість заяв щодо війни Росії проти України, які часто суперечать одна одній. Можливо, у такий спосіб він намагається тиснути на Україну, Європу, американців та кремлівського диктатора Владіміра Путіна.

Таку думку 24 Каналу озвучив публіцист, експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов. За його словами, Путін також не зовсім розуміє дії Трампа.

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"Спробуємо хоч якось проаналізувати цей потік заяв, які часто суперечать одна одній. Це спроба максимально загострити обставини, створити максимальний тиск на Україну, Європу, американців, можливо, на Путіна. Бо я думаю, що Путін теж не зовсім розуміє, що відбувається", – припустив він.

"Немає жодних ознак"

Юрій Богданов зазначив, що дії Трампа часто непередбачувані. Ймовірно, він хоче створити інформаційний тиск, аби змусити сторони домовлятися. Однак сьогодні сценарій завершення війни полягає у виснаженні сторін та неможливості продовження цієї війни. Цього немає. І Україна, і Росія готові вести війну до кінця 2025 року.

Не тому, що неможлива якась угода, примирення тимчасове чи довготривале. Це тому що поки немає жодних ознак того, що Трамп і Путін можуть дійти до якоїсь угоди, яку прийме Україна та Європа,

– вважає публіцист.

За його словами, не варто шукати у кожній заяві Трампа прихований сенс. Потрібно аналізувати його кроки та результати якихось дій.