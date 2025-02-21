Цей рік працює на нас, – військовий заспокоїв українців на тлі неоднозначних заяв США

В інформаційному просторі останнім часом лунає багато заяв, які можуть деморалізувати українців. Не варто звертати на них увагу. Цей рік працює на Україну.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що не варто панікувати. Не буває такого, що одна новина йде гіршою за попередню.

Дивіться також В центрі уваги Покровськ і Велика Новосілка: аналіз бойових дій за 20 лютого і карти ISW

2025-ий буде роком України

Як наголосив Сазонов, зараз йде початок дуже важких та важливих перемовин. Росія не шкодує грошей на те, аби деморалізувати Україну – і виграти ці переговори.

Москва не шкодує ані коштів, ані сил, ані "консерв" в Європі та США, що говоритимуть речі, які нас деморалізують та виб'ють з колії. Я не вірю, що щось відбудеться завтра чи за місяць. Перемовини будуть довго. І важливо те, якою буде ситуація на фронті,

– сказав Сазонов.

Не дарма Путін почав розповідати брехню про буцімто "наступ" на Сумську область. Це була російська ДРГ, яку успішно знищили. Але країна-агресорка пробує тиснути на українців, аби вони зламалися від поганих новин. Насправді у Росії не така добра ситуація.

Вони розраховують протриматися у 2025 році. Наприкінці року у них буде погано з грошима та з усім іншим. Тому вони будуть намагатися влітку або на початку осені вийти на якісь перемовини. Ми розуміємо, що час працює на нас. Як би вони не намагалися створити відчуття, що все погано, насправді цей рік працює на нас,

– наголосив Сазонов.

Додамо, станом на 21 лютого Росія втратила понад 864 тисячі особового складу. Також наші захисники знищили 10146 танків, 21130 бойових броньованих машин, 23462 артилерійські системи, 1295 РСЗВ тощо.