Заяви Трампа і заворушення у Вашингтоні: у США підрахували точну суму збитків

Колишній президент США Дональд Трамп заявляв про фальсифікації на виборах. Тоді він закликав "відстоювати інтереси". Це призвело до штурму Капітолію та мільйонних збитків.

Загалом заворушення біля будівлі Капітолію у Вашингтоні обійшлися платникам податків приблизно у 519 мільйонів доларів. Такі дані у видання є із записів про витрати федеральної і місцевої влади.

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Впродовж сутичок, ці витрати зростали щодня. Все через те, що державні структури на всіх рівнях були змушені залучати бюджетні кошти, щоб швидко реагувати на дії колишнього американського лідера і його прихильників. Ці витрати передбачали:

судові мита за десятками позовів (обвинувачення отримали щонайменше 150 людей);

посилення охорони членів виборчих комісій під час підрахунку голосів на виборах президента в листопаді 2020 року у відповідь на погрози;

відновлювальні роботи після заворушень біля Капітолію та інші.

Скільки і на що пішло грошей

Так, на розгортання сил Національної гвардії в столиці США виділили 480 мільйонів доларів.

На забезпечення безпеки інавгурації 46 президента Джо Байдена – 28 мільйонів.

Окрім цього, ще 2 мільйони пішли на судові розгляди і забезпечення безпеки членів виборчих комісій.

Хто фінансував сам штурм

У виданні The Wall Street Journal ствердили, що ці події фінансувала нечисленна група спонсорів, які загалом витратили пів мільйона доларів США.

Однак найбільше відзначилася одна людина – Джулі Дженекінс Фанчеллі. Вона надала 300 тисяч доларів, та й загалом була чи не найбільшою доноркою виборчої кампанії Дональда Трампа.

Заворушення у Вашингтоні 6 січня: головне

6 січня сотні протестувальників, які підтримували Дональда Трампа, прорвалися через бар'єри до Капітолія.

Вони хотіли запобігти офіційному оголошенню Конгресом перемоги на президентських виборах Джо Байдена.

Біля приміщення Палати представників відбулося збройне протистояння правоохоронців та протестувальників.

Через ці події загинули 4 людини, ще 1 поранений поліцейський помер у лікарні.

поліцейський помер у лікарні. Вже 7 січня у Конгресі закликали до негайного імпічменту Дональда Трампа.

У Палаті представників імпічмент Трампу оголосили 13 січня.

І хоч Байден вже президент, процедуру щодо Трампа продовжать – вже у Сенаті в лютому 2021.



Заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу