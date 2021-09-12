Заявив про нові ризики: Лукашенко домовився з Путіним про озброєння на 1 мільярд доларів

Білорусь планує закупити російське озброєння на понад 1 мільярд доларів. Це потрібно для того, щоб нібито протидіяти військам НАТО та іншим "викликам".

Таку заяву зробив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на Обуз-Лесновському полігоні, де тривають військові навчання "Захід-2021".

Важливо Тисячі кілометрів небезпеки для України, – Кулеба про масштабну інтеграцію Росії та Білорусі

Лукашенко розповів, що на переговорах у Кремлі питанням оборони та безпеки приділили багато уваги. Путін говорив зі своїм білоруським колегою про поставки комплексів C-400.

Нас починають з півдня підігрівати. Ми повинні готуватися – 1200 кілометрів кордон з Україною. Тому нам доведеться закривати цей периметр. І ми, і Росія дуже серйозно сприймаємо західний напрямок, де ми перебуваємо безпосередньо в зіткненні з натовськими військами,

– пояснив самопроголошений президент Білорусі.

Планується, що Білорусь отримає озброєння до 2025 року. Росія планує передати країні:

десятки літаків та вертольотів,

озброєння ППО,

російський зенітний ракетний комплекс C-400.

Лукашенко готується до війни

Так званий лідер Білорусі заявив, що не можна розслаблятися і згадав 1941 рік, коли почалася війна Німеччини проти СРСР.

Історія багато чому вчить. Ми хочемо бути заздалегідь готові, і суть цього – сучасні навчання. Ми не спрямовуємо свої ракети на суміжні держави, наші літаки не визначають цілі для завдавання удару. Білорусько-російському союзу зайві території не потрібні,

– резюмував Лукашенко.

Однак білоруський диктатор, напевно, забув, що Росії якраз таки потрібні "зайві території". І досвід окупації Криму та війна на Донбасі – ще одне підтвердження цьому.