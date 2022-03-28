Займає близько 10 хвилин: автоматична реєстрація ФОП знову в Дії

28 березня 2022 , 17:04
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Джерело:

Телеграм Мінцифри

Найшвидша у світі реєстрація бізнесу знову доступна для українців. На порталі "Дія" ФОП можна зареєструвати всього за 10 хвилин.

Як повідомили у Міністерстві цифрової трансформації, послуга раніше була тимчасово недоступна. Реєстри були вимкнені, аби дані українців перебували у повній безпеці.

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Єдиний державний реєстр знову працює

Зараз Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знову працює.

Як правильно відкрити ФОП у Дії

  • Слід пройти за таким посиланням та авторизуватись.
  • Необхідно заповнити онлайн-форму.
  • Тоді перевірити її та підтвердити свої дані з допомогою електронного підпису.
  • Після цього заява автоматично потрапляє в реєстр, обробка інформації займає 2 секунди.

 

Автор: Ірина Пундор