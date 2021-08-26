Займіться своєю країною, – Стефанчук відповів на заяву Толстого про "російський Київ"

Віцеспікер Держдуми зробив в ефірі російського телеканалу кілька абсурдних заяв. Зокрема, Петро Толстий назвав Київ своїм "російським містом".

Росіянина обурив парад на Майдані

У Толстого "запалало" через військовий парад на День Незалежності. Він пригрозив українцям "відповідальністю" за вигадані вбивства цивільних на Донбасі.

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Зауважимо, такий абсурд можуть вигадати лише у Росії. Адже саме їхні найманці цинічно обстрілюють будинки місцевих мешканців на Донбасі. Нещодавно від ворожого вогню загинув 86-річний мешканець Новоселівки-2.

Толстому відповів Стефанчук

Віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вирішив відповісти російському колезі. Він пояснив, що Київ заснували ще у 482 році, а Росію – у 1721 році. Політик назвав ще кілька державотворчих подій України, які повністю заперечують тезу Толстого про "російський" Київ.

Назву "Росія" Петро І нахабно сплагіатив (ба краще сказати, в традиціях російських правителів, – "анексував") у нашої Київської Руси. Тому український Київ радше є руським містом, оскільки є одвічною столицею Київської Руси – України, але ніяк не "русским городом",

– пояснив Стефанчук.

Він закликав Росію спершу навести лад у Ростові-на-Дону, Саратові, Бєлгороді, Саранську, Челябінську та з іншими найбіднішими містами: "Дайте шанс мешканцям цих міст на виживання. Відповідно до Женевської конвенції 1949 року, окупант повинен принаймні годувати, лікувати та доглядати окуповане населення. Дайте можливість своїм російським містам і своїм громадянам гідно жити".

Віцеспікер Держдуми відзначився абсурдною заявою: відео

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Відгомоніли святкові заходи, присвячені 30-ій річниці нашої незалежності!

І знову спалахнуло на пропагандистському фронті нашого північного сусіда. Я зазвичай ніколи не реагую на ту маячню, яка постійно вливається через канали дезінформації в країні агресора. Водночас не можу обійти стороною те, що озвучив на одному із каналів віцеспікер Держдуми Петр Толстой. Бризкаючи слиною з телеекрана щодо святкування Дня нашої незалежності, він, з-поміж іншої брехні, назвав Київ російським містом та пообіцяв незабаром захопити його. Тому я, як перший віцеспікер українського парламенту, хотів би пояснити своєму візаві деякі прописні та історично підтверджені істини.

По-перше, Київ як місто було засноване у 482 році. І саме із цією датою у своєму указі "Про День Української Державності" Президент України Володимир Зеленський пов'язує початок виникнення Української Державності. Тому за допомогою нескладних математичних вирахувань пан віцеспікер може зрозуміти, що сьогодні Україні, як державі, щонайменше 1539 років. Це робить нас однією із найстарших держав на Європейському континенті.

До того ж оскільки про це не пишуть у ваших підручниках історії, хочу нагадати деякі інші державотворчі події України:

839 рік – перша писемна згадка про посольство русів (не росіян) у Бертинській хроніці, що вважається першим міжнародним дипломатичним визнанням;

852 рік – писемна згадка про Київську княжу державу в «Повісті минулих літ»;

860 рік – укладення договору київського князя Аскольда з Візантією та прийняття ним хрещення;

945 рік – початок правління Київської княгині Ольги, яка прийняла хрещення в Константинополі;

964 рік – початок правління Київського князя Святослава Хороброго, який уславився переможними походами;

979 рік – початок правління Київського князя Володимира Великого, який спромігся розбудувати Київську Русь та зробити з неї одну найпотужніших країн Європи;

28 липня 988 рік – Хрещення Руси – України, яке відтепер буде вважатися Днем Української Державності;

1011 рік – закладення Софії Київської;

1019 рік – початок правління Великого князя київського Ярослава Мудрого, який подарував Руську Правду, як звід звичаєвого права;

1051 рік – заснування Києво-Печерського монастиря та Дальніх печер;

1253 рік – коронування Данила Галицького;

Кінець XIII – XV століття – становлення магдебурзького права в руських (не російських) містах;

1561 рік – написання Пересопницького Євангелія;

1576 рік – засновано Острозьку академію, перший вищий навчальний заклад;

1581 рік – видання Іваном Федоровим "Острозької Біблії";

1632 рік – засновано Києво-Могилянську академію;

1648 рік – заснування Української козацької держави "Військо Запорозьке";

1710 рік – Конституція Пилипа Орлика…

І лишень у 1721 році на територіальній мапі світу з'явилася назва держави Росія, яку Петро І нахабно сплагіатив (ба краще сказати в традиціях російських правителів – "анексував") у нашої Київської Руси. Тому український Київ радше є руським містом, оскільки є одвічною столицею Київської Руси – України, але ніяк не "русским городом". Як і Україна в цілому є єдиним спадкоємцем Київської Руси, а не "молодшим братом" Росії, як ви всі любите себе цим тішити.

По-друге, перед тим, як намагатися плекати вологі мрії щодо захоплення Києва, просив би спочатку захопити Саранськ, Тамбов, Саратов, Бєлгород, Перм, Іваново, Брянськ, Ростов-на-Дону, Вороніж, Челябінськ та інші міста сучасної Росії, які визнані офіційно найзанедбанішими та бідними. Дайте шанс мешканцям цих міст на виживання, адже, відповідно до Женевської конвенції 1949 року, окупант повинен принаймні годувати, лікувати та доглядати окуповане населення. Дайте можливість своїм російським містам і своїм громадянам гідно жити.

Попрошу одне: займіться своєю країною, своїм народом, своїм майбутнім. А ми святкуватимемо наші свята, будуватимемо нашу країну, боронитимемо нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.