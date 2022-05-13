Зберігається загроза з Білорусі: там тривають збори з військовозобов’язаними, – Генштаб

Станом на 13 травня загроза ракетно-бомбових ударів по території України з Білорусі зберігається.

Про це свідчать актуальні дані Генерального штабу ЗСУ. Там наголосили, що ворог може обстрілювати інфраструктурні об'єкти.

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За даними Генштабу, на Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Основні зусилля зосереджував на прикритті державного кордону в Брестській та Гомельській областях.

У межах перевірки збройних сил Білорусі у Кобринському районі Брестської області та Лідському районі Гродненської області продовжуються збори з військовозобов'язаними,

– повідомили у Генштабі ЗСУ.

Чи може Білорусь напасти на Україну

Як відомо, Білорусь розгорнула сили спецоперацій на кордоні з Україною. У МВС кажуть, що те, що Лукашенко накаже своїм військовим наступати – малоймовірно. Як зауважив радник голови Міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко, вже 10 травня було багато інформаційних вкидів щодо того, яка сама техніка їде до українського кордону. Мовилось про "Смерчі" та артилерійські установки.

У Білорусі є єдиний полігон, де можна проводити подібні навчання, сказав Денисенко, і він – неподалік кордону з Україною. Саме через це українські війська змушені залишати сили біля кордону.