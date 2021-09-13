Збігів обставин дуже багато, – Жернаков про смерть судді Писанця

Суддю Віталія Писанця знайшли мертвим 11 вересня 2021 року на Київщині. Водночас довкола події забагато дивних збігів.

Про це в ефірі авторської програми "Між іншим" на 24 каналі з Дмитром Гнапом та Денисом Казанським сказав голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков. Він пояснив, що наразі щодо смерті судді складно зробити висновки – водночас результати роботи слідства можуть не виправдати очікувань.

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Можливе вбивство чи раптову смерть за дивних обставин мали б розслідувати неупереджено і оперативно. Але правоохоронні органи й суди у такому стані, що розраховувати на це не доводиться, сказав голова правління Фундації DEJURE.

Дуже дивні збіги обставин. Нічого не можу стверджувати достеменно, не маю доказів. Але після того, як у такій резонансній справі ухвалили стільки рішень, і за таких дивних обставин помирає суддя – це щонайменше дивно,

– вважає Михайло Жернаков.

Вплив смерті Писанця на справу Шеремета

У відповідь на запитання про те, чи вплине смерть Олександра Писанця на хід справи Павла Шеремета, він зауважив, що це не означає розгляд справи заново чи автоматичних процесуальних дій. Це означає, що буде замінений слідчий суддя, яким і був Писанець.

"Це автоматично для справи Шеремета нічого не означає, але дійсно, збігів обставин дуже багато", – сказав Михайло Жернаков.

Віталій Писанець помер під час відпочинку у селі Погреби Броварського району – 11 вересня.

Пресслужба Офісу генпрокурора повідомила – розслідування здійснюватимуть фахівці з Держбюро розслідування. Водночас кримінальне провадження відкрили за статтею про умисне вбивство.

ЗМІ повідомили, що напередодні смерті судді спалахнув конфлікт. Водночас на тілі судді начебто не виявили слідів травмування – причиною смерті міг стати тромб.