Збили літак та крилату ракету, яка летіла в бік Кривого Рогу, – Кім

Віталій Кім вийшов до мешканців області з черговим відеозверненням. У ньому він розповів про успішне знищення ворожого літака, а також крилатої ракети.

Очільник Миколаївської ОВА зазначив, що чим більше зараз роботи на місцях, тим менше у нього залишається часу на такі звернення. Але він усе ж знайшов можливість записати черговий ролик.

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Вночі вдалося врятувати не одне життя

Зокрема глава Миколаївської ОВА розповів, що уночі вдалося збити ворожий літак і ракету. Причому остання летіла не на Миколаїв, а до іншого міста.

Сьогодні вночі збили один літак і одну крилату ракету. Летіла не до нас, а в сторону Кривого Рогу. Далі працюватимемо над тим, щоб ці ракети нас менше турбували,

– сказав він.

Дивіться відеозвернення Віталія Кіма від 24 березня:

Також він додав, що бої ведуться уже на кордоні між Херсонською і Миколаївської областями. Це означає, що ворога вдалося добряче так відтіснити.

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