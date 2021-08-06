Без годувальника залишились 4 дітей: збільшилась кількість жертв вибуху на шахті на Донеччині

У Донецькій області на шахтоуправлінні "Покровське" зранку 31 липня прогримів вибух. Протягом лише тижня кількість жертв трагедії збільшилась до шести.

Про цю новину повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона нагадала, що до лікарень Покровська та Краматорська потрапили 10 поранених.

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Без годувальника залишились четверо дітей

Лікарям не вдалось врятувати життя 6 осіб, вони померли від травм та опіків. Без годувальника залишились 4 неповнолітніх дітей. Денісова звернулась до голови Донецької ОДА з проханням допомогти постраждалим від нещасного випадку та сім'ям. Також омбудсменка закликала оперативно розслідувати цю трагедію.



Головне про трагедію на шахтоуправлінні "Покровське"

Аварія на шахті сталась в селищі Удачному в Покровському районі Донеччини.

За попередньою інформацією вибухнув метан.

Після вибуху постраждали 10 гірників. Один з них загинув на місці, решту доправили до лікарень.

За фактом вибуху розпочато кримінальне провадження – за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель особи та інші тяжкі наслідки.