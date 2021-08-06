Без годувальника залишились 4 дітей: збільшилась кількість жертв вибуху на шахті на Донеччині
6 серпня 2021 , 13:30Читать новость на русском
Джерело:телеграм Людмили Денісової
У Донецькій області на шахтоуправлінні "Покровське" зранку 31 липня прогримів вибух. Протягом лише тижня кількість жертв трагедії збільшилась до шести.
Про цю новину повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона нагадала, що до лікарень Покровська та Краматорська потрапили 10 поранених.
Раніше Вибух на шахті "Покровське": кількість жертв зросла
Без годувальника залишились четверо дітей
Лікарям не вдалось врятувати життя 6 осіб, вони померли від травм та опіків. Без годувальника залишились 4 неповнолітніх дітей. Денісова звернулась до голови Донецької ОДА з проханням допомогти постраждалим від нещасного випадку та сім'ям. Також омбудсменка закликала оперативно розслідувати цю трагедію.Зверніть увагу! За фактом вибуху розпочато кримінальне провадження – за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель особи та інші тяжкі наслідки.
Головне про трагедію на шахтоуправлінні "Покровське"
- Аварія на шахті сталась в селищі Удачному в Покровському районі Донеччини.
- За попередньою інформацією вибухнув метан.
- Після вибуху постраждали 10 гірників. Один з них загинув на місці, решту доправили до лікарень.