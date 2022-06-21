Збільшуємо коло прихильників кандидатства України: Зеленський розповів про останні контакти
21 червня 2022 , 23:08Читать новость на русском
Невдовзі країни ЄС голосуватимуть за надання Україні статусу кандидата. Водночас український уряд робить усе, щоб це голосування принесло для нас позитивний результат.
Про це президент Володимир Зеленський розповів під час свого вечірнього звернення 21 червня, повідомляє 24 канал.
До теми Усі країни ЄС погодили надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу, – ЗМІ
Дивіться звернення Володимира Зеленського:
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