"З новими силами": відкрито збір на РЕБ для бійців "Хартії"

Триває збір на потреби 13-тої бригади НГУ "Хартія". Ціль – 25 мільйонів гривень на комплекс засобів радіоелектронної боротьби і розвідки (РЕБ, РЕР).

У благодійному фонді "Хартії" наголошують, що збір важливий, адже засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) захистять захисників України від ворожих дронів.

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Важливо! Реквізити збору – на сайті фонду.

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РЕБ та РЕР дають можливість виявляти і вчасно зупиняти коптери і "крила" ворога, а значить, захищати наших бійців і йти вперед з новими силами,

– зазначили організатори збору.



Комплекси, на які відкрили збір, допоможуть захистити військових від ворожих дронів / Фото з сайту фонду "Хартія"

Збір підтримав Кіт Степан

До збору Хартії вирішив долучитись Кіт Степан, він закликав і інших котів активно донатити, аби закрити збір "З новими силами".

Річ у тім, що Степана з Хартією поєднує рідне місто. На початку війни Степан з хазяйкою вимушено поїхали з рідного Харкова, а Хартія лишилась виганяти ворога. Тоді вони ще не були знайомі.

Зараз Степан повернувся, знову в Харкові і закликав котів показати їх єдність.

"Люди змогли зібрати понад 16 мільйонів гривень для 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія". Покажемо на що здатні ми, коти", – написав Кіт Степан.

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