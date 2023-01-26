"Найкрутіший офіцер": ведуча закликає долучитись до збору для важкопораненого воїна

Глядачі 24 Каналу активно долучаються до збору коштів на техніку для військовослужбовців на фронті. Цього разу допомога потрібна важкопораненому бійцеві, який захищав Україну на лінії зіткнення.

Ведуча 24 Каналу звернулася до глядачів з проханням про допомогу пораненому офіцеру, якого знає особисто.

23 січня 2023 року о 08:30 ранку, під час виконання бойового завдання офіцер ЗСУ Забережний Степан отримав важке поранення. Куля 5,45 мм зайшла в плече лівої руки, пройшла крізь ліву легеню, зачепила хребет, спинний мозок та застрягла у правій легені. Кулю лікарі дістали.

Для того, щоб Степан став на ноги, йому доведеться пройти довгий шлях реабілітації та відновлення, а також лікування за кордоном. Це буде коштувати величезних грошей.

Фото з інстаграм-сторінки дружини

Ніхто не знає наразі конкретної суми, але стан бійця важкий. Друзі і побратими відкрили збір на лікування та реабілітацію Степану.

Всі, хто його знають особисто, захоплюються мужністю та сміливістю бійця. Він – відважний воїн, порядна, щира та добра людина.

Це найкрутіший офіцер,

– розповідають його бойові побратими.

Усі зібрані кошти будуть направлені на лікування та реабілітацію Забережному Степану.

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