Військові з 24 ОМБр імені короля Данила збирають гроші на вантажівку: деталі

Надзвичайно важливо допомагати нашим військовим, які впродовж чотирьох місяців протистоять ворогові. Від 24 ОМБр імені короля Данила надійшов запит на збір коштів на вантажівку.

Про збір коштів повідомив координатор ініціативи "Бандеровантажівка для 24-ки" Назар Мединський. Він підкреслив, що кошти спрямують на покупку вантажівки, яка дозволить нашим військовим перевозити боєкомплект на фронті.

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Автівка пришвидшить ліквідацію ворога

Цього разу саме такий запит від 24 ОМБр імені короля Данила. Вірю, що ми з вами разом реалізуємо це якнайшвидше. Все що зберемо – все для Захисників,

– підкреслив він.

Мединський додав, що його ціллю є зібрати 10 тисяч доларів (близько 350 тисяч гривень). За таку суму можна буде придбати хорошу та надійну автівку, яка дозволить нашим військовим ефективніше знищувати ворога.



Збір коштів на Бандеровантажівку для 24 ОМБр імені короля Данила / Фото з фейсбука Мединського

Реквізити та контакти

Ви можете відразу ж надіслати кошти на Банку, відкриту для збору коштів на "Бандеровантажівку для 24-ки". Наразі вдалось зібрати понад половину від необхідної суми. Але коштів усе ще замало, щоб придбати необхідний автомобіль, тож не зволікайте.

Номер картки Банки

5375 4112 0232 7974

PayPal:

nazardoc@gmail.com

Поповнення за реквізитами:

Мединський Назар РуслановичUA3932200100000262093012430503097715073Поповнення рахунку

Нагадаємо, що 24 ОМБр імені короля Данила – військове з'єднання механізованих військ, яке входить до складу Сухопутних військ ЗСУ. Базується з'єднання на Львівщині, а входить воно до складу оперативного командування "Захід".

Нагадаємо, що немає великих або маленьких сум. Пам'ятайте, що кожна ваша гривня наближає до досягнення цілі, а разом із тим – до перемоги!

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