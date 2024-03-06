Можуть долати 1 000 кілометрів: СБУ показала один з морських дронів, на які збирали українці

СБУ показала перший морський дрон, який був виготовлений завдяки масштабному волонтерському збору. Перший зразок отримав назву "Авдіївка".

Нещодавно фандрейзингова платформа UNITED24 спільно з monobank і Олегом Гороховським, волонтерами Сергієм Стерненком та Ігорем Лаченковим провели масштабний збір "Морський бій". Рекордно швидко вдалося зібрати майже 300 мільйонів гривень на 35 морських дронів СБУ "Sea Baby".

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СБУ показала перший зразок партії: чим він відрізняється від попередніх

СБУ показала перший зразок партії морських дронів під час тестувань. Він отримав назву "Авдіївка". Цей дрон відрізняється від попереднього покоління, в тому числі й зовнішнім виглядом.

У Службі безпеки зазначили, що "Sea baby" 2024 року випуску – дрон нового покоління, який вдосконалений і ще більш смертоносний для ворога.

Майбутнє саме за технологічними підходами у війні. СБУ сьогодні намагається бути першою в цьому напрямку, і це реально вдається. У лавах служби ми виростили унікальних фахівців з морських дронів, аби й далі вдосконалювати і масштабувати роботу з очищення Чорного моря від ворога. Наша задача: знищувати окупантів і наближати Перемогу,

– сказав голова СБУ Василь Малюк.

Як і кожна модель морських дронів, "Авдіївка" пройде повний цикл морських випробувань. У процесі команда розробників СБУ ще адаптуватиме новітнє бортове озброєння.

Дрон "Авдіївка": фото СБУ

Новий "SeaBaby 2024" має вдосконалені технічні характеристики, більшу бойову та маневрену спроможність. Він здатен доставити майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів. СБУ задумувала цей дрон як універсальну платформу, на якій буде розміщуватися різне озброєння,

– розповів "Хантер", бригадний генерал СБУ.

Учасник збору та волонтер Ігор Лаченков зазначив, що завдяки цій розробці ми помстимось ворогам.

"Дякую, що зробили свій хід у цьому морському бою! Чорноморський флот має бути знищений і буде знищений", – додав Сергій Стерненко.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров теж подякував кожному, хто "зробив свій хід" під час збору.

Помстимося за кожне українське місто, захистимо українські води від ворожих посудин. Це – морський бій. Дякуємо кожному, хто зробив свій хід,

– сказав він.

Нагадаємо, що саме за допомогою морських дронів СБУ підірвала Кримський міст і уразила в цілому 11 російських військових кораблів. І вочевидь, від майбутніх дронів в СБУ очікують ще більшої ефективності.