Добраніч, Москва: Притула та Стерненко показали, на що перетворилася лють українців

Кілька місяців тому, 10 жовтня 2022 року, Росія здійснила масований ракетний удар по Україні. Тоді ж Сергій Притула та Сергій Стерненко оголосили новий збір. Показуємо, що вдалося купити.

У своєму телеграмі волонтер Сергій Притула виклав відео. На ньому він показав, на що ж вдалося зібрати українцям тоді, коли він разом з Сергієм Стерненком оголосили збір "На помсту".

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Ворога очікує дуже багато "бавовни"

За словами Притули, тоді вдалося зібрати 352 мільйони гривень. Частину коштів витратили на покупку дронів, які були у хлопців за спинами. Такі "пташки" здатні летіти на відстань до 30 кілометрів. З їхньою допомогою знищуватимуть техніку ворога та його засоби ППО.

Але це лише квіточки. Також вдалося закупити дрони, які летітимуть на 200, а також цілих 800 кілометрів.

Росіяни, в цю гру можна грати удвох. Добраніч, Москва,

– сказали волонтери.

Притула і Стерненко показали дрони для атаки по окупантах: дивіться відео

Якщо ми вже заговорили про безпілотники, то не зайвим буде пригадати й інші хороші новини. Так, Україна отримає 14 мобільних систем, з допомогою яких можна буде збивати іранські дрони.

До України привезуть VAMPIRE

Мовиться про ракетні комплекси, розраховані на збивання безпілотників. Їхню передачу передбачає контракт, який уже підписала американська компанія L3Harris Technologies і міністерство оборони США. Сума домовленостей складає 40 мільйонів доларів.

Нашій державі мають передати 14 таких установок. Їх постачатимуть партіями. Першу, з 4 систем, привезуть до середини 2023 року. Решту пообіцяли надіслати до кінця поточного року.

Особливість таких установок полягає в тому, що їх можна встановити на кузов комерційних пікапів. А це означає, що VAMPIRE ідеально підійдуть для мобільної роботи по дронах, якими Україну атакує Росія.

Зауважимо, що у ворога завершуються наявні запаси "Шахідів". За наявними даними, він використав уже 88% усіх безпілотників. На його балансі, повідомляв Резніков, ще 90 БпЛА. І ними окупанти можуть здійснити ще 1 – 2 масовані атаки, перш ніж отримають нову партію "мопедів". Зауважимо, що вона може містити 200 – 300 дронів.