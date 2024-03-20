Mustang за донат на ЗСУ: масштабний збір на вантажівки "Вовкам Да Вінчі", РЕБи та дрони

У мережі запустили збір на 10 мільйонів гривень на потреби Збройних Сил України. За пожертву від 300 гривень кожен з донатерів має змогу виграти особливий приз – автівку.

Йдеться про розіграш Mustang. Детальніше про умови конкурсу інформує 24 Канал.

Дивіться також Росіяни тиснуть на Бердичі, Орлівку, Тоненьке та Торське: як змінилася лінія фронту за тиждень

Деталі конкурсу

Військовий Андрій Ткачук спільно з українським інфлюєнсерами запустив масштабний збір на потреби Сил оборони. Метою є 10 мільйонів гривень, які спрямують на вантажівки "Вовкам Да Вінчі, РЕБи на медеваки та ударні дрони різним підрозділам.

Водночас кожен донатер має змогу виграти автомобіль – Mustang. Цю автівку передав військовослужбовець роти БпЛА "Фаворит" 107 бригади ТРО Мирослав Саєвський, який мобілізувався у лютому 2022 року.

Умови участі у розіграші прості: 300 гривень на банку і ви маєте один шанс виграти мустанг, 600 гривень – два шанси, 1500 гривень – пʼять і так далі,

– пояснили організатори акції

Для участі в конкурсі донат потрібно відправити на банку за цим посиланням.

При надсиланні пожертви з будь-якого банку, відмінного від Монобанку, для участі в конкурсі в призначенні платежу необхідно вказати прізвище, ім'я, по батькові, а також номер телефону.

Конкурс для збору на потреби "Вовків да Вінчі": дивіться відео

Донати – це важливо