Історична подія: Притула розкрив деталі купівлі рекордної партії броньовиків "Спартан" для ЗСУ

Благодійний Фонд Сергія Притули закупив 101 гусеничний бронетранспортер "Спартан". В Україну вже прибули перші 24 машини.

Кейс зі "Спартанами" був достатньо складним, часоємким та затратним в контексті людського ресурсу. 101 одиниця – це набагато більше, аніж планувалося спочатку. Про це 24 Каналу сказав Сергій Притула.

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"Я хочу подякувати усім людям, які своїми коштами дали можливість здійснити таку велику справу як закупівля достатньо серйозної партії бронетехніки, адже наші війська цього постійно потребують. Ми раді, що наш фонд став тим інструментом, який допоможе сухопутним військам та нашим Силам оборони в цілому", – сказав Притула.

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Допоможе звільняти українські землі

За словами засновника фонду, нашим захисникам надійдуть різні моделі бронетранспортерів, кожен зі своїм функціоналом. Зокрема, окремі призначені для перевезення особового складу, інші – для евакуації поранених з поля бою. Також є командні машини, технічні машини для евакуації бронетехніки. Ба більше, якісь передбачають встановлення на них зенітно-ракетних комплексів.

Далі справа за військовими. Ми сподіваємося, що ця техніка обов'язково допоможе визволяти наші землі,

– акцентував Притула.

Притула наголосив, що номенклатура, яка закуповувалася, була попередньо погоджена з військовими ЗСУ. "Спартани" себе дуже добре зарекомендували у боях під час контрнаступу. Тому перед благодійним фондом стояло завдання поповнити парк цієї бронетехніки в Україні.

Була різна бронетехніка, але ми все-таки оперуємо відносно обмеженими бюджетами. Бронетехніка вартістю 250 – 350 – 500 тисяч євро за одиницю – це масштаб Міністерства оборони. Ми раді, що за той бюджет, який мали, здійснили історичну подію.

Проєкт дав можливість закупити рекордну кількість бронетехніки, продовжує він, яка зайде в ЗСУ не по лінії матеріально-технічної допомоги від наших партнерів та міжурядовій комунікації.

"Це люди в Україні та люди ті, які підтримують нас із-за кордону, це діти, це українські бізнеси, які скинулися і дали можливість придбати 101 бронетранспортер. Першу партію ми сьогодні підсвітили, наступні також підсвічуватимемо. Хочу подякувати нашому логістичному партнеру – "Новій пошті", яка оплатила доставку, і ми змогли використовувати бюджет безпосередньо на закупівлі", – підсумував Сергій Притула.

Детальніше про техніку

Серед 101 придбаної машини є техніка восьми моделей: