Збирався підірвати багатоповерхівку: проросійського бойовика засудили до 10 років

Бойовика з окупованих територій Донбасу засудили до 10 років в'язниці. Він збирався вчинити теракт на Запоріжжі – підірвати багатоповерхівку.

Бойовик так званої "розвідки" окупантів у 2015 році готував низку терактів. Зловмисник навіть завербував місцевого правоохоронця.

Важливо Бойовиків на Донбасі привели у вищу ступінь боєготовності

У місті Дніпрорудне хотіли підірвати офіс волонтерської організації, розташований на першому поверсі багатоповерхівки житлового масиву.

Терористу дали тюремний термін

Бойовика та спільників затримали напередодні спроби вчинити теракт. Усіх засудили до різних термінів ув'язнення.

Потім Служба безпеки України встановила й організатора. Він переховується від слідства. Суд визнав бойовика винним за 4 статтями Кримінального кодексу.

Росія може визнати бойовиків

Зауважимо, що хоч Росія вже 8 років постачає озброєння своїм маріонеткам на Донбас, офіційно вона їх не визнала. Проте у Держдумі Росії до 14 лютого хочуть звернутись до президента Путіна щодо визнання так званих "псевдореспублік" на Донбасі.

Перед цим звернення збираються направити в МЗС Росії та інші урядові структури.

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Український уряд не визнає окупацію Донбасу, тому говорити з бойовиками щодо мирного врегулювання не буде. Київ наполягає на обговоренні ситуації з Росією. Однак в Москві, як завжди, відхрещуються, цинічно заявляючи, що не є "стороною конфлікту".