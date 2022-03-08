Збираємо фото та відео для Гааги, – Кім розповів про захоплену техніку й карти ворога

На Миколаївщині збирають докази воєнних злочинів Росії. Усі дані та документи передадуть до Гааги.

Це допоможе відправити Путіна та його посіпак під трибунал. Відповідну заяву зробив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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Ми збираємо фото та відео для звернення до Гааги. В нас є перехвати, карти, які ми знаходимо в техніці загарбників. Є ще командирські джипи та головні машини. Коли ми зіставляємо карти, то чітко бачимо їх плани, їх переміщення, їх місця. Задача в них взяти місто в кільце, при неможливості бути по околицях,

– сказав очільник ОВА.

За словами Віталія Кіма, у штабних машинах, які вдалося захопити нашим воїнам, знайдені документи, що дозволяють зрозуміти плани російських військових.

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