Збитий літак окупантів над Харковом: один пілот може бути живим, його шукають

Українські герої збили ворожий винищувач над Харковом. Одному з пілотів літака окупантів вдалося уникнути негайної смерті.

Російські окупанти продовжують бомбити Харків та завдавати місту великої шкоди. Особливо активно діє авіація російських окупантів.

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Один пілот збитого винищувача вижив

О 18:15 наші герої збили ворожий винищувач над Харковом. Як повідомляє Штаб оборони Харківщини, один з пілотів загинув миттєво, іншому вдалося катапультуватися.

Зараз ворожий пілот переховується у лісосмузі в районі Кулиничів. Якщо хтось володітиме інформацією про його місцеперебування – потрібно негайно повідомити правоохоронців. Ті, хто мають зброю, можуть самостійно затримати окупанта і передати його нашим службам.

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