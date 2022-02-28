На збитій під Охтиркою ракеті збереглися номерні знаки з датою виготовлення
Джерело:93-тя ОМБр Холодний Яр
Російські окупаційні війська обстрілюють українські міста та мирних мешканців. Роблять вони це з ракет та важкого озброєння.
На рештках однієї з ракет, якою окупанти обстрілювали Охтирку, виявили номерні знаки та дату виготовлення. Фотографії залишок ракет опублікували бійці 93-ї ОМБр Холодний Яр.
Важливо Росія за час вторгнення випустила по містах України 113 ракет "Калібр" та "Іскандер"
Варто зазначити, що такі дані можуть пригодитися для суду в Гаазі. Адже за цими даними можна буде встановити й військову частину, яка мала на озброєнні такі ракети. Відтак і фактичних виконавців злочинного наказу.
Уламки ворожої ракети / Фото 93-ї ОМБр Холодний Яр
Уламки ворожої ракети / Фото 93-ї ОМБр Холодний Яр
Нагадаємо, що лише під час обстрілів Охтирки в суботу, 26 лютого, поранення отримало 55 осіб, шестеро – загинули. Померла й одна 7-річна дівчина, яка потрапила в лікарню після обстрілу дитсадка. Ще одна дитина перебуває у важкому стані.Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!