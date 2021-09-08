Збитки на 30 мільйонів: справу "Охматдиту" скерували до суду

Обвинувальний акт у справі про понад 30 мільйонів гривень збитків під час будівництва "Охматдиту" станом на 8 вересня скерували до суду. У корупції обвинувачують 2 людей.

Мовиться про ексдиректора державного підприємства-замовника будівництва "Укрмедпроектбуд" та керівника приватного підприємства-генпідрядника. Пресслужба Національного антикорупційного бюро також повідомила: в окремий епізод виділили розслідування щодо ще однієї людини.

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Наразі вона перебуває у розшуку. Наразі також розглядають питання про здійснення спецрозслідування.