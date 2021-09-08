Збитки на 30 мільйонів: справу "Охматдиту" скерували до суду
8 вересня 2021 , 13:42Читать новость на русском
Джерело:НАБУ
Обвинувальний акт у справі про понад 30 мільйонів гривень збитків під час будівництва "Охматдиту" станом на 8 вересня скерували до суду. У корупції обвинувачують 2 людей.
Мовиться про ексдиректора державного підприємства-замовника будівництва "Укрмедпроектбуд" та керівника приватного підприємства-генпідрядника. Пресслужба Національного антикорупційного бюро також повідомила: в окремий епізод виділили розслідування щодо ще однієї людини.
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Наразі вона перебуває у розшуку. Наразі також розглядають питання про здійснення спецрозслідування.
Справа "Охматдиту": головне
- Розслідування щодо збитків у розмірі понад 30 мільйонів гривень під час будівництва "Охматдиту" проводила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
- Після завершення розслідування детективи НАБУ за процесуального керівництва САП відкрили 2 підозрюваним матеріали кримінального провадження для ознайомлення.
- За даними слідства, підозрювані сфабрикували документи, які начебто підтверджували постачання обладнання для нового корпусу лікарні "Охматдит". Інцидент стався ще у 2013 році.
- Насправді жодного постачання не було. Водночас гроші за обладнання підприємство-генпідрядник отримав.
- Як наслідок, державі завдали збитків на 30 мільйонів гривень.
- Розслідування у НАБУ розпочали у 2017 році.