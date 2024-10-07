Збито 2 "Кинджали" та понад 30 "Шахедів": у Повітряних силах повідомили деталі атаки ворога

У ніч проти 7 жовтня російські окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, Росія запускала "Кинджали" та ударні БпЛА типу "Шахед".

У Повітряних силах ЗСУ відзвітували про результат роботи. Там розповіли, скільки ворожих цілей знищено.

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Скільки ворожих цілей вдалося приземлити захисникам

У ніч на 7 жовтня 2024 року (із 20 години вечора 6 жовтня по пів 9 ранку 7 жовтня), російські війська завдали удару по Україні балістичною ракетою Іскандер-М, керованою авіаційною ракетою Х-59, ракетою невстановленого типу з Курської та Бєлгородської областей, а також ударними БпЛА. Так, дрони ворог запускав із таких районів, як Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ, що в Росії.

У Повітряних силах вказали, що близько 08:20 російські окупанти завдали удару 3 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із трьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тамбовської області. Там вказали, що аеродром, з якого був здійснений виліт, – Саваслєйка.

Вказується, що всього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 80-ти повітряних цілей.

Повітряний напад ворога відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою підтверджено збиття двох аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" на Київщині та 32 ворожих ударних БпЛА у Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській і Харківській областях,

– ідеться в повідомленні.

До того ж в ПС додали, що зафіксовано кілька влучань ударних БпЛА противника у прифронтовій Харківщині. Також вказується, що 1 з 3 "Кинджалів" влучив у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Також в Командуванні Повітряних сил додали, що 37 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Там додали, що інформація ще уточнюється.

Відомо, що 1 БпЛА перебуває ще в повітрі. Станом на 11:14 бойова робота триває.