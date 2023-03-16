Росія подарувала б збитий БпЛА Китаю: чим цінний американський дрон

Росіяни розраховували дістати з Чорного моря збитий американський безпілотник. Вони мали намір презентувати його Сі Цзіньпіну під чпас його візиту до Росії.

Про це 24 Каналу розповів Іван Ступак – ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього. За його словами, росіяни прагнули детально вивчити розробку безпілотників США.

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Сувенір для Китаю

Іван Ступак наголосив, що, за деякими даними, російські льотчики намагалися 19 разів збити дрон.

І головна мета була збити цей безпілотник, але, як кажуть у футболістів, фейр-плей – без рук. Він повинен був впасти, але без використання штатної гармати, ракет,

– пояснив він.

На його думку, росіяни дійсно розраховували, що цей безпілотник можна буде підібрати, потім розібрати та дістати доступ до надсучасних технологій: мікроелектроніки, оптики.

"Я не думаю, що росіяни змогли б це відтворити, але я думаю, що вони мали на меті подарувати цей безпілотник Китаю", – зосередив увагу Ступак.

За його словами, вручення такого презенту очільнику Китаю могло б позитивно вплинути на військову допомогу з боку країни та її позицію щодо війни проти України.

Цей безпілотник міг би стати великим подарунком, після якого китайці сказали б: "Вау! Дякуємо за подарунок. Все. Що ви там хотіли? 700 тисяч снарядів? Беріть! 10 тисяч маленьких безпілотників? Беріть!

– розказав він.

Втім, росіяни дещо прорахувалися.

План Росії не спрацював

Колишній співробітник СБУ повідомив, що, за словами американців, вони все ж встигли видалити всю інформацію з БпЛА.

"Я думаю, що там є такий алгоритм і протоколи, що у випадку, коли безпілотник за тих чи інших обставин падає, то вся інформація на ньому знищується, чутлива мікроелектроніка також", – зауважив він.

Ступак додав, що глибина моря в тому місці, де відбувалося збиття безпілотника, досягає півтора кілометра.

Дістати просто сачком росіянам не вдасться,

– переконаний він.

До того ж Росія дійсно грає з вогнем, навіть попри те, що реакція США на інцидент була доволі лаконічною та стриманою.

Американсько-російський інцидент вигідний Україні

Іван Ступак пояснив, що до цього моменту деякі американці все ж не розуміли серйозність агресії Росії, тому що їх розділяють 9 тисяч кілометрів від місця ведення бойових дій.

Втім, зовсім по-новому сприймається ситуація після збиття росіянами безпілотника, чия вартість сягає 30 мільйонів доларів. Ніхто не застрахований від того, що подібна витівка не повториться. Тому реакція США буде, але в зміненому форматі.

Я думаю, що латентно американці збільшать свою допомогу українцям. Я не скажу, що у літаках відразу, але це можуть бути ракети дальнього радіусу дії, додатковий комплекс Patriot, безпілотники, можливо, не такого класу, а трішки менше,

– підкреслив він.

На його думку, у будь-якому випадку така зухвала ситуація – це прекрасний стимул для США надати Україні додаткову допомогу, щоб хоча б якось помститися росіянам.

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