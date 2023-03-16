США не залишать це без відповіді, – Жданов про збиття БпЛА над Чорним морем
Росія продовжує провокувати НАТО своїми витівками. Таким чином, Кремль намагається виставити США агресором.
Про це військовий експерт Олег Жданов сказав на своєму стрімі у ютубі. Він пояснив, чого хоче досягнути Росія такою поведінкою та чому США чинять правильно, повідомляє 24 Канал.
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Чому реакція США така стримана
Росія хоче спровокувати США на бойові дії та, вдаючи з себе миротворців, врегулювати інцидент для власної вигоди. Збиття американського БПЛА MQ-9 Reaper Росія видає як нещасний випадок.
Звісно, очікувалось, що США дадуть відповідь якимось бойовим випадом. Однак США відповіли, на мій погляд, дуже правильно,
– каже експерт.
Американське військове командування сказало, що цей інцидент спричинив непрофесіоналізм російських пілотів. Ба більше, у США висловили тривогу через те, що міг постраждати російський пілот.
"Я думаю, що Сполучені Штати так просто це не залишать. При чому, їхня відповідь може відбутись на будь-якому секторі: починаючи від фінансового, закінчуючи економічним та військовим", – вважає Жданов.
Реакція Жданова на збиття американського БпЛА: дивіться відео
Що відомо про інцидент: коротко
- Вранці 14 березня після того, як один з російських Су-27 врізався у гвинт американського БпЛА, останній зник. США довелося потопити дрон і, ймовірніше за все, уламки витягати з дна Чорного моря не будуть.
- На відео, яке опублікувало Міноборони США, зафіксовано, як російський Су-27 наближається до дрона та скидає паливо, під час повторної спроби він пролетів максимально близько до дрона після чого одна з лопатей гвинта MQ-9 Reaper зазнала пошкодження.
- Попри це, дрон продовжив політ, але оператори прийняли рішення його знищити.
- Після цього посла Росії в США Анатолія Антонова викликали до Державного департаменту Сполучених Штатів. Він встиг виправдався за інцидент та заявив, що йому ніхто не погрожував.
- При чому у США заявили, що навіть після того, як Росія збила їх дрон, вони продовжать виконувати ідентичні польоти, оскільки вони не заборонені. Крім того, у Вашингтоні вважають, що зіткнення дрона і російського літака було ненавмисним.