США не залишать це без відповіді, – Жданов про збиття БпЛА над Чорним морем

Росія продовжує провокувати НАТО своїми витівками. Таким чином, Кремль намагається виставити США агресором.

Про це військовий експерт Олег Жданов сказав на своєму стрімі у ютубі. Він пояснив, чого хоче досягнути Росія такою поведінкою та чому США чинять правильно, повідомляє 24 Канал.

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Чому реакція США така стримана

Росія хоче спровокувати США на бойові дії та, вдаючи з себе миротворців, врегулювати інцидент для власної вигоди. Збиття американського БПЛА MQ-9 Reaper Росія видає як нещасний випадок.

Звісно, очікувалось, що США дадуть відповідь якимось бойовим випадом. Однак США відповіли, на мій погляд, дуже правильно,

– каже експерт.

Американське військове командування сказало, що цей інцидент спричинив непрофесіоналізм російських пілотів. Ба більше, у США висловили тривогу через те, що міг постраждати російський пілот.

"Я думаю, що Сполучені Штати так просто це не залишать. При чому, їхня відповідь може відбутись на будь-якому секторі: починаючи від фінансового, закінчуючи економічним та військовим", – вважає Жданов.

Реакція Жданова на збиття американського БпЛА: дивіться відео

Що відомо про інцидент: коротко