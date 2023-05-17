Вони "знищували" й офіцерів НАТО, – військовий експерт про брехню росіян щодо ліквідації Patriot

На рахунку Повітряних сил ЗСУ вже 7 збитих ракет "Кинджал". Росії досі складно визнати, що Україна розвінчала міф про їхні "незбиваємі" ракети.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Він додав, що збивши "Кинджал" Збройні Сили України сильно похитнули репутацію Росії і їхньої "могутньої зброї".

Читайте також: Знищені російські ракети чи Patriot: яку доповідь отримав Путін щодо обстрілу Києва

Удар по репутації Росії

"Якби Росія дійсно знищувала в Україні зброю, то ми б уже мали залишитися з палками й камінцями. У нас вже не було б ні сил, ні засобів, ні зброї. Ми б вже були у кам’яному віці", – сказав Мусієнко.

Прогрес України тільки зростає. Декілька місяців тому говорили, що "Кинджал" практично неможливо збити в Україні засобами протиповітряної оборони, що існують. Однак ми бачимо дуже хороші результати, адже Україна отримала потужні системи ППО від західних партнерів.

Зараз надзвичайно потужний і серйозний прогрес. Росії складно визнавати слабкість своєї "чудо-зброї", якої побоювались навіть США.

Тобто були певні перестороги навіть у наших партнерів. Я вже не кажу про інші країни НАТО, які остерігалися того, що Росія перекинула ракети "Кинджал" у Кролевецьку область (колишня Калінінградська область),

– додав Мусієнко.

Зараз розвінчуються міфи про непереможну російську зброю. Збиття "Кинджала" це серйозна репутаційна втрата для Росії.

У світі вже побачили, що досить часто те, що Росія видає за свою надзвичайно велику перевагу може бути подолано технічною перевагою західних зразків озброєння.

"І, звісно, хороший сигнал для наших партнерів, що вони на правильному шляху у наданні нам ЗРК Patriot, SAMP/T, які здатні чудово відпрацьовувати по ворожих цілях", – наголосив військовий експерт.

Військовий експерт про брехню росіян щодо ліквідації "Patriot": дивіться відео

Тотальна брехня росіян

Керівник Центру військово-правових досліджень заявив, що російське командування не може без фантазій, тому росіяни живуть у тотальній брехні.

Кілька тижнів тому Росія заявила про те, що двічі успішно застосовувала "Кинджал".

Один раз вони нібито завдали удар десь на Львівщині, хоча не було навіть інформації про повітряні тривоги. А другий – у Павлограді на Дніпропетровщині. Попри те, що жодної інформації про прильоти не було,

– повідомив Мусієнко.

Російські пропагандистські ЗМІ, які мають джерела у міноборони Росії, написали, що у Львівській області знищили центр управління ЗСУ і НАТО. У секретному бункері нібито готували українських і натівських офіцерів до контрнаступу.

Також росЗМІ заявили, що під час удару по Павлограду нібито було знищено все командування українських військ.

Україна збила ракету "Кинджал": коротко