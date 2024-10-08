Льотчик-інструктор припустив, як вдалося збити "Кинджал" над Києвом

Російські окупанти 7 жовтня запустили ракети "Кинджал" в напрямку Києва, інші експерти кажуть, що вони могли летіти на Старокостянтинів. Один з них вдалося збити нашим Силам оборони.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що ракети ППО Patriot не є гіперзвукові. Вони не наздоженуть швидкість у понад 5 махів.

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Як вдалося збити "Кинджал"

За словами Світана, "Кинджал" міг йти на малій висоті. Тоді не буде гіперзвуку. "Кинджал" розвиває гіперзвук на висотах у декілька десятків кілометрів. А ближче до землі атмосфера його зупиняє.

На заході на ціль або на низьких шарах ракета йде на 3 – 3,5 махи. Тут Patriot може його наздогнати,

– зауважив льотчик-інструктор.

Отже, "Кинджал" могли збити, якщо він йшов на малих висотах або це був не гіперзвук, як такий. Тому питань виникає дуже багато. Проте ми бачимо результат – один з "Кинджалів" був знищений. Він прямував на Київ, або просто йшов через столицю.

"Patriot ще раз показав себе з хорошого боку. Він може перехоплювати навіть ракету на маршруті, а не тільки на заході на ціль", – наголосив Роман Світан.