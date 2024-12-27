Капітану радили сідати в море, – бортпровідник розповів деталі падіння літака Embraer

В Азербайджані розслідують обставини падіння пасажирського літака у Казахстані, який прямував з Баку до Грозного. Покази бортпровідників, яким пощастило вижити, вказують на те, що, ймовірно, судно було збито.

У Баку та Києві вважають, що літак збила російська ракета, випущена зі ЗРК. Водночас у Путіна відмовляються "давати оцінку" інциденту допоки не завершене розслідування, передає 24 Канал із посиланням на Sky News.

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І пасажири, і бортпровідники чули вибухи

Бортпровідник Зульфугар Асадов розповів, що літаку було відмовлено в посадці в Грозному, тому пілот почав кружляти.

Капітан сказав стюардам, що йому радили посадити літак в море, але він вирішив взяти курс на Актау і посадити його на землю. Він попередив, що буде жорстка посадка, і попросив бортпровідників бути готовими і підготувати пасажирів.

За словами Асадова, коли пілот тільки-но підняв літак, він почув вибух з лівого крила. Загалом було три вибуху. Щось вдарило його в ліву руку, і в салоні знизився тиск.

Пасажирка Вафа Шабанова сказала, що вона також почула два гучні вибухи. "Я дуже злякалася", – поділилася жінка, додавши, що стюардеса попросила її перейти до задньої частини літака.

Після вибуху в салоні виникли проблеми з рівнем кисню.

До слова, на крилі літака було видно пробоїни, а всередині судна та на фюзеляжі є пошкодження від різних ріжучих інструментів.