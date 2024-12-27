У Путіна відреагували на вимоги Баку вибачитися за збиття пасажирського літака Embraer

25 грудня у Казахстані біля Актау впав пасажирський літак, який прямував з Баку до Грозного. Внаслідок авіакатастрофи загинули десятки людей.

Наймовірніше, літак був підбитий російською ракетою ППО. На цьому наголосив, зокрема, керівник української розвідки Кирило Буданов. Такої версії притримуються і в уряді Азербайджану. Депутат Расім Мусабеков заявив, що Росія має вибачитися за інцидент, наголосивши, що факти збиття літака підтверджені, передає 24 Канал.

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У Москві не поспішають вибачатися за загибель десятків людей

На брифінгу 27 грудня речник Путіна Дмітрій Пєсков зазначив, що, мовляв, у Кремлі знають про заяви з Баку із вимогами вибачитися за аварію літака Azerbaijan Airlines в Актау. Втім, зауважив посіпака російського диктатора, йому нема, що сказати.

Пєсков підкреслив, що триває розслідування авіаційного інциденту.

До висновків, які будуть зроблені за результатами розслідування, ми не вважаємо, що маємо право давати якісь оцінки, і не робитимемо цього,

– наголосив він.

До слова, азербайджанські аналітики припустили, що пасажирський літак біля Актау міг бути збитий російською системою ППО "Панцир-С1".