Старший кричав "Тікайте", – очевидець про ДТП на блокпосту в Києві, через яку загинув вояк НГУ

Внаслідок ДТП за участі водія автомобіля Volkswagen на блокпосту у Києві загинув військовий Національної гвардії України. Згодом з'явились свідчення побратима військово, що також в ту ніч був на службі.

У ніч проти 25 липня у Святошинському районі на Берестейському проспекті сталася ця аварія. Як зазначив очевидець ДТП – сержант-нацгвардієць Сергій Заболотній, якраз відбувалось встановлення металевих загороджень, коли легковик врізався на великій швидкості у військових.

Дивіться також ДТП на блокпосту в Києві: поліція показала момент наїзду на військових

Момент ДТП на блокпосту

Відомо, що водій збив двох нацгвардійців. Один, 49-річний Володимир Жудро, загинув, інший – був поранений та доправлений каретою швидкої допомоги в лікарню.

Також винуватець ДТП пошкодив загороджувальні засоби на великій швидкості та дві автівки, що стояли на узбіччі.

Водій, порушивши правила дорожнього руху, на великій швидкості протаранив загороджувальні засоби, скоїв ДТП, внаслідок чого був здійснений наїзд на двох військовослужбовців Національної гвардії України, після чого він протаранив ще 2 автомобілі, які стояли на узбіччі,

– зазначив Заболотній.

Свідок констатував, що сам у момент аварії перебував на першій лінії загородження на блокпосту.

За його словами, на початку комендантської години (о 00:00) військовослужбовці повинні зупинити автівки, аби вони не проїжджали, за допомогою сигналів ліхтарем, а потім вже виставити загороджувальні засоби.

Нацгвардійці, на яких був скоєний наїзд, якраз-таки це робили в той момент.

Почули звук коліс – екстрене гальмування, крик старшого: "Тікайте!". Цю команду я продублював. Один з військовослужбовців вперед трошки відскочив, а другий не встиг. Після цього машина проїхала далі та протаранила автомобілі.

Як констатував Заболотній, водій Volkswagen, що спричинив ДТП, не намагався втекти: "Він вийшов з машини, почав казати, що "він не хотів" тощо".

Суд обрав "запобіжку" водію

"Драгер" показав, що ознак сп'яніння у винуватця ДТП не було. Також згодом мають з'явитися аналізи біологічних зразків водія, які й остаточно засвідчать або спростують те, чи був він п'яний, чи – ні.